Τοπικά Νέα

Κέρκυρα: βρέθηκε στραγγαλισμένη μέσα στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φριτκό τέλος είχε η άτυχη γυναίκα. Ποια πρόσωπα εξετάζουν οι Αρχές, ως πιθανούς δράστες του εγκλήματος.

(εικόνα αρχείου)

Θύμα στραγγαλισμού έπεσε 93χρονη, που βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής νεκρή μέσα στο σπίτι της από οικείο πρόσωπο.

Η ηλικιωμένη διέμενε στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας με τον γιο της.

Την ανθρωποκτονία επιβεβαίωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αστυνομικές αρχές Κέρκυρας, μετά και το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο δράστης της αποτρόπαιας πράξης, ενώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας διενεργείται προανάκριση και εξετάζονται πρόσωπα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του θύματος.

Ειδήσεις σήμερα:

“Παπαγεωργίου”: η απάντηση στην καταγγελία για κακοποίηση 98χρονου ασθενούς

Κύπρος - Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες απείλησαν με όπλο και έριξαν πέτρες σε βοσκό (βίντεο)

Μυτιλήνη: Θρήνος για τον Ραφαήλ που “έσβησε” στην ΜΕΘ ένα μήνα μετά το τροχαίο