Κοινωνία

Δολοφονία στην Κυψέλη: Ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που έχει απαγγελθεί σε βάρος του δράστη, που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών στον 37χρονο υπήκοο Μπαγκλαντές που μαχαίρωσε θανάσιμα 36χρονη ομοεθνή του χθες το μεσημέρι στην Κυψέλη.

Σε βάρος του δράστη, που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα, απαγγέλθηκαν, επιπλέον, και οι κατηγορίες για τα αδικήματα της οπλοφορίας- οπλοχρησίας.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αλλοδαπός αποδίδει το έγκλημα σε οικονομική διαφορά που υπήρχε με το θύμα. Υποστηρίζει, επίσης, ο κατηγορούμενος, πως η 36χρονη, που του είχε υποσχεθει ότι θα χώριζε τον σύζυγο της προκειμένου να μείνουν μαζί, στο επίμαχο ραντεβού αρνήθηκε το χρέος που είχε απέναντι του και του ζήτησε να μην την ενοχλήσει ποτέ ξανά.





Ειδήσεις σήμερα:

Πρόκληση Μπαχτσελί: Σταματήστε γιατί θα πάθετε χειρότερα από το 1922

Πισπιρίγκου: Κούγιας κατά Λέων για τις δηλώσεις στον ΑΝΤ1 - Αιχμές για τον Παπαδόπουλο

Ιωάννινα: “Ο γάιδαρος είχε δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο - Συρόταν μόνο το πόδι του” (βίντεο)