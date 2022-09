Ηλεία

Bullying στον Πύργο - Μητέρα 14χρονου: Το παιδί φοβόταν τόσο που δεν μιλούσε σε κανέναν (βίντεο)

Πως αντέδρασε το παιδί της στο άκουσμα της προσαγωγής των φερόμενων ως δραστών του ξυλοδαρμού και του εκφοβισμού του. Συμβουλές για γονείς από την Αλεξάνδρα Καππάτου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε την Πέμπτη η μητέρα του 14χρονου, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για το bullying που υπέστη από συμμαθητές του και άλλους ανήλικους, στον Πύργο.

«Δεν το έχει ξεπεράσει το παιδί. Χθες ένιωσε καλύτερα, που έμαθε ότι έγιναν οι προσαγωγές των παιδιών», είπε η μητέρα του 14χρονου, η οποία εξιστόρησε πως το παιδί είχε κλειστεί στον εαυτό του, λόγω των πιέσεων και του εκφοβισμού που δεχόταν από τα άλλα παιδιά, ο οποίος κορυφώθηκε με το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η επίθεση με χαστούκια που δέχθηκε.

Εξιστορώντας την υπόθεση, η μητέρα του 14χρονου, ο οποίος πριν από δύο ημέρες είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1, είπε πως ο γιός της «με το παιδί που τραβάει το βίντεο ήταν συμμαθητές. Τα παιδιά έκαναν κατάληψη στο σχολείο, έβαλαν φωτιές στο σχολείο και ανέβασαν μόνα τους το βίντεο στα social media. Τα παιδιά που έβαλαν τις φωτιές, είπαν πως ήταν μαζί τους άλλα τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων ο γιός μου. Πήγαμε στον εισαγγελέα και αποδείξαμε και με μάρτυρες πως το παιδί μας δεν ήταν εκεί και δεν είχε σχέση».

«Από τότε άρχισαν να το απειλούν εμμέσως, έλεγαν σε τρίτους “αν τον βρούμε θα του κάνουμε κακό”. Δεν μας είχε μιλήσει καθόλου, είχε αλλάξει η συμπερiφορά του και για αυτό ξεκινήσαμε και τον πηγαίναμε σε ψυχολόγο, γιατί δεν ανοιγόταν σε εμάς. Δεν ανοιγόταν ούτε στον ψυχολόγο, αλλά ο ψυχολόγος μου έλεγε πως κάτι γίνεται στο σχολείο και εκεί έπρεπε να ψάξουμε», συμπλήρωσε η μητέρα του παιδιού.

Συνέχισε λέγοντας πως «το παιδί δεν μου έλεγε την αλήθεια, μου έλεγε ότι τσακωθήκαμε με τον τάδε και φύγαμε. Μία εβδομάδα μετά μου έστειλε το βίντεο ο πατέρας του και είδαμε πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα».

Όπως αποκάλυψε, ο φόβος του παιδιού ήταν τέτοιος, ώστε ακόμη και μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο και ενώ είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία, «το παιδί δεν ήθελε να υπάρχει συνέχεια, έλεγε “πάμε να φύγουμε”».

Στην εκπομπή μίλησαν ακόμη ο Πρόεδρος της τοπικής Ένωσης Αστυνομικών, ζητώντας από όσους γνωρίζουν τέτοιες συμπεριφορές να τις καταγγέλλουν ώστε να αντιμετωπίζονται όπως πρέπει, αλλά και η παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καππάτου, η οποία αναφέρθηκε στην μεταστροφή της ψυχολογίας των παιδιών που δέχονται bullying και η οποία θα πρέπει να σημάνει συναγερμό στους γονείς, ενώ εξήγησε και τα χαρακτηριστικά των θυτών τέτοιου είδους εκφοβισμών.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

