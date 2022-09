Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σάμο - Λέκκας: καμία σχέση με την φονική δόνηση του 2020 (βίντεο)

Οι εκτιμήσεις του Καθ. Γεωλογίας και Προέδρου του ΟΑΣΠ για την σειρά σεισμών που αναστάτωσε κατοίκους και τουρίστες στην Σάμο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τους σεισμούς στην Σάμο, που ταρακούνησαν το νησί, την Τετάρτη.

«Θεωρώ ότι τα πράγματα εξομαλύνονται», είπε ο Καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, σημειώνοντας πως «ο πρώτος σεισμός ήταν 4,7 και ο δεύτερος 5,2 Ρίχτερ, μας έθεσε σε συναγερμό καθώς ήταν μεγαλύτερος ο δεύτερος σεισμός, αλλά όλα πήγαν καλά».

«Ο σεισμός αυτός δεν είχε καμία σχέση με τον προηγούμενο φονικό σεισμό της Σάμου ούτε γεωλογικά ούτε αλλού», είπε ο κ. Λέκκας, αναφέροντας πως το επίκεντρο ήταν σε διαφορετικά σημεία

«Δεν ανησυχούμε» σημείωσε ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας πως «Η ουσία είναι πως από την πρώτη στιγμή τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες σε επιφυλακή, τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες για την άμεση επέμβαση, εφόσον απαιτηθεί αν γίνει κάποιος μεγαλύτερος σεισμός και εκείνο στο οποίο δίνουμε κυρίαρχη σημασία είναι η πρόληψη και ο αντισεισμικός σχεδιασμός».

Όπως σημείωσε, σχετικά με την σεισμική θωράκιση των ακινήτων, «Ας μην ξεχνάμε ότι το 2020 στον σεισμό της Σάμου είχαμε πολύ μικρές ζημιές σε παλιά κτήρια, ενώ στην Τουρκία είχαμε σημαντικές ζημιές σε 200 κτήρια. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει καλή δουλειά από τον ΟΑΣΠ τα τελευταία 40 χρόνια».

Σε ερώτημα του Νίκου Ρογκάκου εάν υπάρχει ανησυχία των ειδικών για σεισμό σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ απάντησε «Καθ΄ υπέρβαση, θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι να ανησυχούμε για όλη την χώρα. Η Ελλάδα διαμορφώθηκε από μεγάλους σεισμούς. Θα έχουμε διαρκώς σεισμούς στην Ελλάδα. Θα πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για σεισμούς σε όλη την χώρα».

