Σάμος: Νέος σεισμός το απόγευμα (βίντεο)

Αισθητές και στην Τουρκία έγιναν οι σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Σάμου.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου δύο λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τους τέσσερις φορείς που συγκροτούν το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στις 17:02 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,5 στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 280 χλμ. ανατολικά των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 14 χλμ. ΝΝΔ της πόλης του Πυθαγορείου Σάμου.

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη σεισμική δόνηση που σημειώνεται σήμερα στο νησί με μεγαλύτερη εκείνη των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 13:24.

Οι σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στη Σάμο έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και στα τουρκικά παράλια και ιδιαίτερα στο γειτονικό Κουσάντασι και τη Σμύρνη.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ανέφερε πως "ο κύριος σεισμός είναι αυτός των 5,2 ρίχτερ, όμως χρειάζεται προσοχή γιατί μετά τον πρώτο σεισμό των 4,8 ρίχτερ ακολούθησε αυτός ο μεγαλύτερος" ενώ συμπλήρωσε πως "θα υπάρξουν μετασεισμοί τις επόμενες μέρες και ο κόσμος θα πρέπει να είναι προσεκτικός και αν νιώσει σεισμό στην περιοχή της Σάμου να απομακρυνθεί από τη θάλασσα γιατί υπάρχει ενδεχόμενο για μικρό τσουνάμι¨.

Όπως είπε χαρακτηριστικά "το σημερινό ρήγμα δεν έχει καμία σχέση με το ρήγμα που έδωσε το σεισμό των 7 ρίχτερ το 2020".





