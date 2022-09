Ηράκλειο

Κρήτη: Εικόνες ντροπής από οστεοφυλάκιο - χωματερή

Μακάβριο το θέαμα σε παλιό οστεοφυλάκιο που βρίσκεται σε προαύλιο χώρο ιερού ναού.





Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το οστεοφυλάκιο του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φόδελε της Κρήτης.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, πρόκειται για ένα ασεβές και παράλληλα μακάβριο θέαμα, καθώς το οστεοφυλάκιο βρίσκεται σε έναν ανοιχτό και εύκολα προσβάσιμο χώρο.

Το συγκεκριμένο οστεοφυλάκιο πίσω από το ηρώο του ναού, φέρει τη μορφή μικρής εκκλησίας και η κατασκευή του τοποθετείται χρονικά την περίοδο που χτίστηκε και ο ναός, με σκοπό την τοποθέτηση οστών, όταν γινόταν μια εκταφή από το κοιμητήριο του χωριού.

Μάλιστα, τα μεταγενέστερα χρόνια, πιστοί φέρονται να τοποθετούσαν στο συγκεκριμένο χώρο πλαστικά στεφάνια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας στους ιερούς ναούς της ενορίας.

Σήμερα, μόνο ντροπή προκαλούν οι εικόνες, με οστά από διάφορα μέλη του σώματος να στοιβάζονται παρατημένα δίπλα σε πλαστικά στεφάνια και μαύρες σακούλες, τα οποία προφανώς είχαν εκταφεί, ξεκλείδωτα και αφύλακτα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη τακτική έχει πάψει εδώ και 40 χρόνια και πλέον οι ενορίτες, ανοίγουν αυτό το «άτυπο» οστεοφυλάκιο, προκειμένου να ανάψουν ένα κερί για τις ψυχές των προγόνων τους.

Ωστόσο, ο κανονισμός εκταφής και ανακομιδής λειψάνων είναι συγκεκριμένος και τα ερωτήματα που τίθενται από την τοπική κοινωνία βέβαια παραμένουν.

Πηγή: neakriti.gr

