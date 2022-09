Αργολίδα

Ναύπλιο – Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Ληστής έπαθε εγκεφαλικό την ώρα της καταδίωξης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα ληστών μέσα στο σπίτι τους έπεσαν ένα ζευγάρι και ο γιός τους στο Ναύπλιο. Ο νεαρός αν και δεμένος με ταινία, τους κυνήγησε, ενώ περίοικοι ενημέρωναν τους αστυνομικούς για το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών. ​

Του Γιάννη Αρβανίτη

Η ληστεία στο Ναύπλιο, μέσα σε διαμέρισμα, ολοκληρώθηκε αλλά οι δράστες δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Παρά το γεγονός πως έδεσαν τους γονείς και τον γιο τους, ο τελευταίος αποφάσισε να τους καταδιώξει. Ο ένας εκ των δύο υπέστη εγκεφαλικό και ο συνεργός του, τα έχασε. Πέταξε το όπλο, άρχισε να τρέχει αλλά τελικά έπεσε και εκείνος στα χέρια της αστυνομίας.

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στο φως από την θρασύτατη ληστεία η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό 25ης Μαρτίου στο Ναύπλιο. Οι δυο δράστες μη έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στην οικία και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τα τρία μέλη της οικογένειας, τους γονείς και τον νεαρό γιο τους, δένοντάς τους τα χέρια με πλαστικές ζώνες.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και αντικείμενα αξίας και αποχώρησαν από το σπίτι. Το ζευγάρι άρχισε να φωνάζει «βοήθεια» ξεσηκώνοντας την γειτονιά που βγήκε στα μπαλκόνια, ενώ ο γιος της οικογενείας με τα εσώρουχα και δεμένος πισθάγκωνα άρχισε να τους καταδιώκει φωνάζοντας «ληστεία».

Η αστυνομία άρχισε να δέχεται καταιγισμό τηλεφωνημάτων από περίοικους αλλά και ανθρώπους που είδαν στον δρόμο τους δυο δράστες να τρέχουν και τον νερό να τους καταδιώκει. Οι ληστές διέσχισαν την περιοχή της Πρόνοιας και του Συνοικισμού και σταμάτησαν στα φανάρια της οδού Άργους με την Χ. Τρικούπη όταν ο ένας από αυτούς κατέρρευσε από εγκεφαλικό.

Στο σημείο βρίσκονταν εργάτες καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων που χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί, έσπευσαν να βοηθήσουν τον δράστη που είχε καταρρεύσει, ενημερώνοντας το ΕΚΑΒ Αργολίδας. Ο άλλος δράστης είχε προλάβει και πέταξε το όπλο στον κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν στο σημείο, ενώ την ίδια ώρα κατέφθασε ομάδα της ΔΙ.ΑΣ που συνέλαβε τους δράστες και εντόπισε το όπλο μέσα στα απορρίμματα.

Στη κατοχή των κακοποιών βρέθηκαν τα κλοπιμαία.Στο νοσοκομείο εκτός από τον ένα δράσττη μεταφέρθηκε και η μητέρα του νεαρού που τους καταδίωξε καθώς είχε χτυπηθεί στο κεφάλι.

Ο δράστης που υπέστη το εγκεφαλικό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας όπου ανακρίνεται.

Κάτοικοι του Ναυπλίου που είδαν τι συνέβη περιγράφουν με τρόμο τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της πόλης και αναρωτιούνται τι άλλο θα συμβεί με την εγκληματικότητα και πόσο έχουν αποθρασυνθεί οι δράστες τέτοιων περιστατικών.

Ο συνεργός του κρατείται στην Ασφάλεια και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη - Μαγιορκίνης: Γιατί εμφανίστηκε δύο μήνες νωρίτερα στην Ελλάδα

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Σερένα Γουίλιαμς: Αποχαιρέτισε το τένις με δάκρυα (εικόνες)