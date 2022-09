Ηράκλειο

Κρήτη: Τουρίστας εξαφανίστηκε σε σπηλιά

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τουρίστα, ο οποίος αγνοείται από την Παρασκευή.

Επιχείρηση εντοπισμού ενός 53χρονου Γερμανού τουρίστα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Ο 53χρονος ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου για πεζοπορία με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και προορισμό το Καμαραϊκό Σπήλαιο του Δήμου Φαιστού.

Το βράδυ φέρεται να επικοινώνησε με συγγενικά του πρόσωπα στην Γερμανία, λέγοντας τους πως έχει χαθεί και πως με το πρώτο φως της ημέρας, θα επιχειρούσε να βρει τρόπο να επιστρέψει σε γνώριμο μέρος.

Ωστόσο, μετά από την επικοινωνία του το βράδυ της Παρασκευής με τα συγγενικά του πρόσωπα στην Γερμανία αγνοούνται τα ίχνη του και έτσι εκείνοι ειδοποίησαν έναν Ιταλό φίλο του που βρίσκεται στο Ηράκλειο προκειμένου να ενημερώσει τις Αρχές. Ο άνδρας ιταλικής καταγωγής δήλωσε την εξαφάνιση του φίλου στην αστυνομία το απόγευμα του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του 53χρονου Γερμανού με την συνδρομή δυνάμεων της ΕΜΑΚ.

