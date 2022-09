Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μπαράζ συλλήψεων διακινητών

Σειρά συλλήψεων διακινητών στη Θεσσαλονίκη, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Μπαράζ συλλήψεων διακινητών χθες στη Θεσσαλονίκη, όπου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών πέρασαν χειροπέδες σε επτά άτομα σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Η πρώτη, χρονικά, σημειώθηκε στις 02.45 τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό (κόμβο Αμφίπολης) αστυνομικοί της εντόπισαν δύο οχήματα, ύποπτα για μεταφορά παράτυπων αλλοδαπών. Ένα εκ των οχημάτων διέκοψε την πορεία του και στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός με το συνοδηγό (Έλληνες ηλικίας 22 και 20 ετών) επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των αναζητήσεων, εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί που επίσης προσπάθησαν να διαφύγουν μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί, εντόπισαν και το άλλο όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός και συνέλαβαν τους τρεις συνεργούς (Έλληνες ηλικίας 49, 26 και 43 ετών).

Η δεύτερη λίγες ώρες αργότερα στις 06.20 έγινε και πάλι στην Εγνατία Οδό, αλλά πλησίον του κόμβου Προφήτη, συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός, καθώς σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, χωρίς να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, βρέθηκαν δύο αλλοδαποί που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η τρίτη έγινε το μεσημέρι στις 14.00 επίσης στην Εγνατία οδό, στο ύψος κόμβου Κερδυλλίων, συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός, διότι μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τρεις αλλοδαπούς, οι οποίοι δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

