Καστοριά: Πυροβολισμοί ανάμεσα σε ψαράδες μέσα στη λίμνη

Οι ψαράδες τσακώθηκαν στη λίμνη και δεν έμειναν στα λόγια. Οι καταγγελίες για τα όσα έγιναν στην Καστοριά προκαλούν αίσθηση…

“Άναψαν τα αίματα” τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Σπτεμβρίου στη λίμνη της Καστοριάς, σε καυγά ανάμεσα σε ψαράδες, ο οποίος κατέληξε σε πυροβολισμούς – ευτυχώς, χωρίς τραυματισμούς.

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε γνωστό από τοπική ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία, δύο επαγγελματίες ψαράδες μπήκαν με τη βάρκα τους στη λίμνη Ορεστιάδα και έριξαν τα δίχτυα τους σε χώρο που ψάρευε ήδη ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος εκνευρισμένος έβγαλε αεροβόλο όπλο και άρχισε να πυροβολεί προς την βάρκα.

Οι δύο ψαράδες ειδοποίησαν την αστυνομία και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον ψαρά που φέρεται ότι πυροβόλησε. Για το συμβάν αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία.

