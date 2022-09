Μαγνησία

Βόλος: Έκρηξη μπουκάλας υγραερίου με τραυματίες (εικόνες)

Ισχυρή έκρηξη σε ψητοπωλείο. Δύο τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές.

Δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, είναι ο απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί σε ψητοπωλείο στην οδό 2ας Νοεμβρίου στο Βόλο. Ο 54χρονος ιδιοκτήτης τραυματίστηκε σοβαρά και ο υπάλληλος που μετέφερε τη φιάλη πιο ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε στο χώρο της κουζίνας, στη διάρκεια αλλαγής της φιάλης υγραερίου, από τον 54χρονο και κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα, που μεταφέρθηκαν με εγκαύματα στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές εντός του καταστήματος, έσπασε η βιτρίνα και αναστάτωση προκλήθηκε από τον ήχο της έκρηξης στη γειτονιά.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες και αστυνομικοί, από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φλόγα και η κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ελεγχόμενη.

Όπως αναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες, η κατάσταση του ενός τραυματία, που είναι 54 χρονών ιδιοκτήτης του καταστήματος, χαρακτηρίζεται σοβαρή καθώς φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο κεφάλι, στο στήθος και στα χέρια και μάλλον θα διακομιστεί σε νοσοκομείο που περιθάλπει εγκαυματίες.

Ο 35χρονος υπέστη επίσης εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει «Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε σε ισόγειο επαγγελματικό χώρο στη συμβολή των οδών 2ας Νοεμβρίου και Παγασών, στην πόλη του Βόλου, για την οποία ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Για το ανωτέρω περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

