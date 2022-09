Λέσβος

Τροχαίο: Νεκρός 43χρονος - Το αμάξι του “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για τον άτυχο άνδρα, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του.

Ακόμη ένας άνθρωπος χάθηκε στην άσφαλτο, σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε λίγο μετά τις 21:00 της Τετάρτης, στην περιοχή του Πολιχνίτου, στην Λέσβο.

Το αυτοκίνητο καρφώθηκε πάνω σε δέντρο στην είσοδο του χωριού, κοντά στο αεροδρόμιο του Πολιχνίτου.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, ώστε το δέντρο εισχώρησε σχεδόν μέχρι τα πίσω καθίσματα του οχήματος.

Με την βοήθεια της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ο οδηγός, ο οποίος δυστυχώς είχε χάσει την ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 43 ετών , Αλβανικής καταγωγής, που ζούσε αρκετά χρόνια στην περιοχή του Πολιχνίτου.

Πηγή: lesvosnews.net

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Ομαδικός βιασμός: Σοκάρει η περιγραφή της 31χρονης

Κεραμέως για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: θορυβώδεις μειοψηφίες όσοι αντιδρούν

Ρόδος: Διέπραξαν το έγκλημα “με κοινό δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση”