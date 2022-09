Ζάκυνθος

Σεισμός - Ζάκυνθος: Κλειστό το Ναυάγιο υπό τον φόβο νέων κατολισθήσεων (βίντεο)

Μεταβαίνει κλιμάκιο ειδικών στο νησί για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η υπεύθυνη επικοινωνίας των καϊκιών στην Ζάκυνθο.

Έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, μετά τις κατολισθήσεις που προκάλεσε στην περιοχή του Ναυαγίου ο σεισμός των 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, παρουσία των εμπλεκόμενων φορέων και αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η περιοχή του Ναυαγίου για όλους, τόσο από την στεριά, όσο και από την θάλασσα, υπό το φόβο νέων κατολισθήσεων.

Ακόμα, κλιμάκιο σεισμολόγων και γεωλόγων του ΟΑΣΠ, αναμένεται σήμερα στη Ζάκυνθο, ώστε να επισκεφθεί το Ναυάγιο και να εξετάσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε η υπεύθυνη επικοινωνίας των καϊκιών στην Ζάκυνθο Ντενίζ Γιατρά. Όπως είπε η κατολίσθηση δεν έγινε στην παραλία του Ναυαγίου όπου πάνε οι επισκέπτες και τα καΐκια, αλλά αφορά ένα τμήμα που είναι πιο δυτικά και είναι αρκετά εκτός της παραλίας. Ωστόσο, τόνισε ότι σαφείς απαντήσεις θα δώσουν οι ειδικοί, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να γίνει γνωστό το πότε θα ανοίξει και πάλι η παραλία για τους επισκέπτες.

