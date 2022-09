Ροδόπη

Κομοτηνή - Γυναικοκτονία: Πέθανε η 55χρονη που περιέλουσε με βενζίνη ο σύζυγός της

Άλλη μία γυναικοκτονία συγκλονίζει την χώρα. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν με εγκαύματα.

Μετά την άτυχη γυναίκα στη Λάρισα, που βρέθηκε νεκρή και πιστεύεται ότι τη σκότωσε ο σύντροφός της, στον μακρύ κατάλογο με τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα προστέθηκε και η 55χρονη από την Κομοτηνή, την οποία περιέλουσε με βενζίνη ο σύζυγός της και της έβαλε φωτιά, γιατί του ζήτησε να χωρίσουν.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είχε διασωληνωθεί αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, η οποία νοσηλευόταν στη Μονάδα Εγκαυμάτων με καθολικά εγκαύματα, μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

