Αγρίνιο: άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πισίνα

Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πισίνα καταστήματος το πρωί της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο, που είναι γνωστό κατάστημα στην πόλη βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Η επιχείρηση ήταν κλειστή όταν μετέβη σε αυτή ο γιος του ιδιοκτήτη και εντόπισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε μία από τις πισίνες. Τότε κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Για τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του άτυχου άνδρα έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.

