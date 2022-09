Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού μετά από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό

Ποιες ακόμη κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 21χρονος άνδρας.

Σε ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί άνδρας, 21 ετών, που καταγγέλθηκε από τη 18χρονη σύντροφό του για βιασμό, στη Θεσσαλονίκη.

Η καταγγελία έγινε, χθες το μεσημέρι, στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου και ακολούθησε η σύλληψη του νεαρού άνδρα, νοτιοαφρικανικής καταγωγής.

Σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για βιασμό, εξύβριση, ενδοοικογενειακή απειλή εναντίον συντρόφου, διατάραξη οικιακής ειρήνης. Πήρε προθεσμία από τον ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Όπως κατέθεσε η 18χρονη (ημεδαπή), εκτός από τον καταγγελλόμενο βιασμό, ο κατηγορούμενος προκάλεσε φραστικό επεισόδιο και αρνείτο να εγκαταλείψει -όπως του ζητούσε- το σπίτι της.

