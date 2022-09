Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αδέλφια χτύπησαν και απείλησαν ηλικιωμένη για 450 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι βίωσε μία ηλικιωμένη. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε την κατάσταση.

Στο σπίτι 87χρονης εισέβαλλε ένας νεαρός, χτυπώντας την και απειλώντας την, για να της πάρει 450 ευρώ. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο αδερφός του και τράπηκαν σε φυγή, πιστεύοντας ότι δεν θα τους εντοπίσουν ποτέ.

Ωστόσο παρατηρητικότητα αστυνομικού ευρισκόμενου εκτός υπηρεσίας και η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης οδήγησαν στην εξιχνίαση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η ληστεία σε βάρος της ηλικιωμένης έλαβε χώρα το πρωί της περασμένης Δευτέρας στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των δύο ατόμων ηλικίας 29 και 34 ετών που συνελήφθησαν σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παραβάσεις των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 34χρονος πρωινές ώρες της 12-09-2022 εισήλθε στην οικία 87χρονης στην περιοχή του Τριλόφου και με την απειλή όπλου και σπρέι πιπεριού, καθώς και με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ. Ακολούθως επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα, όπου τον ανέμενε ο αδερφός του, πλησίον της οικίας της ηλικιωμένης και διέφυγαν, πλην όμως οι ύποπτες κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό ευρισκόμενο εκτός υπηρεσίας.

Από την έρευνα που ακολούθησε, οι δράστες εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (13-09-2022) στην οικία τους στην περιοχή της Τούμπας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής,

• Μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων και

• Μικροποσότητα κάνναβης.

Επιπλέον, στην οικία της παθούσας βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού των δραστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Παντερμαλής: Πέθανε ο διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης

Πέθανε ο γηραιότερος άνδρας στην Ιαπωνία