Θήβα: Πυροβολισμοί σε καταυλισμό Ρομά

Για ποιο λόγο "έπεσαν" οι πυροβολισμοί στον καταυλισμό. Αναστάτωση από συγγενείς του τραυματία προκλήθηκε και στο νοσοκομείο Θήβας, στο οποίο μεταφέρθηκε.



Ένα ακόμη επεισόδιο πυροβολισμών σημειώθηκε στη Θήβα, στον καταυλισμό των Ρομά στο Πυρί, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν για λόγους που δεν έχουν προσδιοριστεί μέσα στον καταυλισμό των Ρομά, δίχως να είναι γνωστός ο αριθμός των ατόμων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας.

Στο νοσοκομείο έφτασαν συγγενείς και φίλοι του τραυματία, προκαλώντας αναστάτωση.

