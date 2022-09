Χανιά

Χανιά: Ξανά στο αυτόφωρο ο πατέρας που χτύπησε με ξύλο την κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανήλικη φώναζε για βοήθεια προκαλώντας την επέμβαση γειτόνων που επίσης δέχτηκαν επίθεση απο τον κατηγορούμενο.

Ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου Χανίων,θα οδηγηθεί και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι ο 52χρονος από τα Χανιά , που συνελήφθη χθές απο την αστυνομία μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, χθες το μεσημέρι, ο 52χρονος, χτύπησε τη 17 χρονη κόρη του μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή της Νέας Χώρας.

Η ανήλικη φώναζε για βοήθεια προκαλώντας την επέμβαση γειτόνων που επίσης δέχτηκαν επίθεση απο τον κατηγορούμενο.

O 52χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφωρο από το οποίο ζήτησε αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης , καθώς δεν είχε δικηγόρο υπεράσπισης.

Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών καθώς και για αντίσταση κατά της αρχής.

Ο κατηγορούμενος με απόφαση του δικαστηρίου, εξακολουθεί να κρατείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Πυροβολισμοί σε καταυλισμό Ρομά

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες