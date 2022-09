Λάρισα

Λάρισα: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από νεαρούς (βίντεο)

"Στο φως" συγκλονιστικό βίντεο – ντοκουμέντο που αποτυπώνει μέρος από την πρόσφατη επίθεση ομάδας ατόμων σε δύο περιπολούντες αστυνομικούς στην περιοχή του Φρουρίου στη Λάρισα.

Το συμβάν είχε λάβει χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα Κυριακής, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία ένας 35χρονος επιβαίνων σε ποδήλατο εμπόδισε την πορεία περιπολικού οχήματος του Τμήματος Άμεσης Δράσης, το οποίο κινούταν πέριξ χώρου πλατείας της πόλης, ακινητοποιώντας το με το ποδήλατό του.

Παρά την προτροπή των αστυνομικών, ο 35χρονος αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο, εξυβρίζοντας και απωθώντας τους αστυνομικούς.]

Κατά την ακινητοποίησή του, ομάδα 20 περίπου άγνωστων μέχρι στιγμής, ατόμων, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εξ αυτών. Οι τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Υπενθυμίζεται πως ο 35χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης όπου καταδικάστηκε σε 37μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η δίκη δύο γυναικών που φέρεται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Σημειώνεται τέλος, πως θέση για το συμβάν πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας το οποίο με ψήφισμά του (το οποίο δεν ενέκρινε μόνον η προσκείμενη στον ΚΚΕ “Λαϊκή Συσπείρωση”) «καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης στο λόφο του Φρουρίου, από ομάδα ατόμων και που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ένστολων».

πηγή: onlarissa.gr

