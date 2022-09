Χανιά

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της 4χρονης προσφυγοπούλας (εικόνες)

Ράγισαν και οι πέτρες στην κηδεία της 4χρονης Λοζύν που πέθανε αβοήθητη από την ασιτία και αφυδάτωση σε μία βάρκα.

Η τελευταία πράξη του δράματος που εκτυλίχθηκε λίγες ημέρες πριν ανοιχτά της Κρήτης, γράφτηκε χθες το απόγευμα στο κοιμητήριο του Αγίου Λουκά στα Χανιά. Η κρητική γη δέχτηκε στην αγκαλιά της την 4χρονη Λοζύν από την Συρία που έσβησε αβοήθητη από καχεξία, ασιτία και αφυδάτωση και μαζί το οκτώ μηνών έμβρυο, που πριν καν δει το φως της ζωής, γνώρισε τον θάνατο.

Το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων με τη συμπαράσταση συλλογικοτήτων, μερίμνησε για την μεταφορά των τραγικών γονιών σε ξενώνα φιλοξενίας της Σύμπραξης στα Χανιά όπου θα παραμείνουν προσωρινά αλλά και για την ταφή της 4χρονης και του εμβρύου. Πρόκειται για τον επίλογο ενός από τα εκατοντάδες ανθρώπινα δράματα που παίζονται στη Μεσόγειο, πάνω σε σάπια σκαριά στοιβαγμένα με αθώες ψυχές.

Η ταφή της τετράχρονης Λοζύν από την Συρία και του 8 μηνών εμβρύου, αποτυπώνει την πιο σκληρή και σπαραχτική πτυχή του προσφυγικού και την πιο σκοτεινή, της τελευταίας αποβίβασης προσφύγων στην Κρήτη. Η σιωπή στο κοιμητήριο του Αγίου Λουκά ήταν χθες εκκωφαντική. Τα άψυχα κορμάκια, γροθιά στο στομάχι μιας κοινωνίας που ακόμη αναζητά πολιτικές διαχείρισης του προσφυγικού.

Λίγα λουλούδια για τα δύο αγγελούδια και μια διαδικασία λίγων λεπτών συνέθεσαν το σκηνικό. Τα ταφή έγινε παρουσία μελών συλλογικοτήτων, μελών του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ανθρώπων της μουσουλμανικής κοινότητας των Χανίων. Εκπρόσωπος της οργάνωσης «Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων» υπενθύμισε πως τα θύματα από αυτό το καραβάνι προσφύγων, ξεκίνησαν από τον Λίβανο με προορισμό την Μάλτα. Το πλωτό που τους μετέφερε εξέπεμψε σήμα κινδύνου και σε συνεργασία με τον ελληνικό θάλαμο επιχειρήσεων, έρευνας και διάσωσης μετά από επικοινωνία με τον αντίστοιχο της Μάλτας, στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης τους στις 6 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Όπως τόνισε «οι άνθρωποι αυτοί ταξίδευαν για δεκαπέντε ημέρες χωρίς νερό και φαγητό.

Η μητέρα από την Παλαιστίνη που απέβαλε τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση μετεπιβίβασης από τη βάρκα στο φορτηγό πλοίο και ένας ακόμη άνθρωπος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Το δε τετράχρονο που είχε πέσει σε κώμα ήταν ο λόγος για τον οποίο υπήρξε ανταπόκριση. Μιλάμε για ένα διαρκές έγκλημα που συμβαίνει δίπλα μας και έχει γίνει κανονικότητα. Είναι ξεκάθαρη διακρατική δολοφονία».

Το ζευγάρι από την Συρία έχοντας πια μείνει με την μόλις 1,5 έτους Μοίρα, το μικρότερο κοριτσάκι τους, μέσα στον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού του, καλείται να σταθεί όρθιο. Η δε μητέρα από την Παλαιστίνη που διασώθηκε μαζί με άλλους εξήντα πρόσφυγες στα ανοιχτά της Κρήτης και μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες, βίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο το ταξίδι της ελπίδας που εξελίχθηκε σε τραγωδία. Η «Θάλασσα αλληλεγγύης» από το Ηράκλειο φρόντισε για την μεταφορά της ίδιας και του συζύγου της σε διαμέρισμα της Σύμπραξης στα Χανιά.

«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όσο μπορούμε το δράμα των γονιών που χάσανε το παιδί τους και πρέπει άμεσα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους σχετικά με το άσυλο και με το πώς θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν» δήλωσε ο Μπάμπης Λουτσέτης Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων δήμου Χανίων.

Για την Λοζύν ,τη μικρή προσφυγοπούλα που έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων, ο Σεραφείμ Ρίζος μέλος της Κίνησης «Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή» είπε πως «το παιδί αυτό θα έπρεπε να είναι ζωντανό και να έχει βρει τη θέση του στα σχολεία της περιοχής μας. Παρόλα αυτά, λόγω της πολιτικής της Ευρώπης φρούριο και των κλειστών συνόρων, η Μεσόγειος έχει γεμίσει με πτώματα και με πτώματα μικρών παιδιών .Το παιδάκι αυτό είναι ένα από αυτά».

Η 4χρονη με το λαμπερό χαμόγελο και το σπινθηροβόλο βλέμμα, είναι ένα από τα εκατοντάδες προσφυγόπουλα που έχουν χαθεί στα νερά της Μεσογείου. Από σήμερα ειναι στην αγκαλιά της γης της Κρήτης μαζί με το 8 μηνών έμβρυο.

Πηγή: neakriti.gr

