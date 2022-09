Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε από πηγάδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ηλικιωμένη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πηγάδι.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από πηγάδι σε αγροτική τοποθεσία της περιοχής Βούτες του Δήμου Ηρακλείου, ηλικιωμένη γυναίκα την οποία αναζητούσαν τις τελευταίες ώρες μέλη της οικογένειας της.

Ο εντοπισμός της άτυχης ηλικιωμένης νωρίς το μεσημέρι, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική που έστησε επιχείρηση για την ανάσυρσή της.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί που διερευνούν τα αιτία πτώσης της γυναίκας στο πηγάδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Επίθεση από αγέλη σκύλων σε μητέρα με παιδί

Ειρήνη Παπά: Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ηθοποιό (εικόνες)

Πανεπιστημιακή αστυνομία - ΑΠΘ: Ελεύθεροι και οι τρεις συλληφθέντες από τα επεισόδια (βίντεο)