Τροχαίο με θύμα πεζή - Την εγκατέλειψε ο οδηγός

Νεαρός άντρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 79χρονη και διέφυγε. Πού τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα οι Αρχές.

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί μία 79χρονη που κινούνταν πεζή στον Εξαπλάτανο Πέλλας, όταν την παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος. Μάλιστα, ο οδηγός εγκατέλειψε το θύμα του και διέφυγε με το όχημά του.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

