Ξάνθη

Τροχαίο: 71χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Ξάνθη. Τραυματίστηκε και ο οδηγός. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ, στο 2ο χλμ. της εθνικής οδού Ξάνθης - Πόρτο Λάγους.



Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας 71 ετών, παρέσυρε 38χρονο ο οποίος κινείτο πεζός στο οδόστρωμα. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο δεύτερος, ενώ ο οδηγός διακομίστηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Το τμήμα Τροχαίας Ξάνθης διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μέτρα: Ποιοι και πόσοι ωφελούνται (παραδείγματα)

Ασπρόπυργος: Ξέχασαν 6χρονο σε σχολικό - Τον είχαν κλειδώσει μέσα στο λεωφορείο!

ΑΠΘ - Επεισόδια: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ