Καστοριά: Στο Αυτόφωρο ο γιος της 82χρονης

Αντιμέτωπος με τις δικαστικές Αρχές είναι ο γιός της γυναίκας που έχει εξαφανιστεί. Συνεχίζεται το θρίλερ σχετικά με την τύχη της ηλικιωμένης. Για ποιον λόγο θα δικαστεί ο γιός της.

Στο αυτόφωρο οδηγείται σήμερα ο 46χρονος από το Δενδροχώρι Καστοριάς, που δήλωσε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, την εξαφάνιση της 82χρονης μητέρας του.

Την επόμενη μέρα, λίγα μέτρα από το σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τμήματα ανθρώπινου σκελετού και εικάζεται ότι πρόκειται για την 82χρονη, με την ιατροδικαστική έρευνα να αναμένεται να το επιβεβαιώσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 46χρονος την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου δήλωσε πως η μητέρα του εξαφανίστηκε την προηγούμενη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου. Όταν την επόμενη μέρα η έρευνα έφερε στο φως τον σκελετό, με ενδείξεις ότι φαινότανε να είναι θαμμένος για περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο, ο γιος της ηλικιωμένης άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας πως είχε να δει τη μητέρα του για δέκα ημέρες. Αυτές οι αντιφάσεις οδήγησαν στη σύλληψη του 46χρονου για ψευδή κατάθεση και σήμερα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα συνεχίζεται για την υπόθεση και τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν αρχικά, αν ο σκελετός που εντοπίστηκε ανήκει στην 82χρονη και στοιχεία για τον χρόνο και τα αίτια του θανάτου.

