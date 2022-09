Καστοριά

Καστοριά: Θρίλερ με την ηλικιωμένη που βρέθηκε θαμμένη

Οι κινήσεις του γιου της που δεν προκάλεσαν έγκαιρα υποψίες και η αναφορά της εξαφάνισης της μητέρας του.

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Κοκολάκος, Πωλίνα Κολοκοτρώνη

Θρίλερ στην Καστοριά. Ο 46χρονος δήλωσε την εξαφάνιση της μητέρας του και λίγα 24ωρα μετά, συνελήφθη, καθώς κοντά στο σπίτι τους, εντοπίστηκε ένα κρανίο και οστά, ενώ έπεσε και σε αντιφάσεις, κατά την εξέταση του από τις αρχές.

Τα παραθυρόφυλλα στο σπίτι της 82χρονης ήταν εδώ και εβδομάδες κλειστά. Γείτονες έβλεπαν μόνο τον γιο της το τελευταίο δίμηνο, δεν μπήκαν όμως σε υποψίες, καθώς η ηλικιωμένη, είχε προβλήματα με τα πόδια της και δεν έβγαινε τακτικά από το σπίτι.

Τα σημάδια υπήρχαν, κανείς όμως δεν τα είχε διαβάσει. Τώρα οι κάτοικοι, συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ, στο θρίλερ της εξαφάνισης της ηλικιωμένης.

Ο 46χρονος αγόραζε τακτικά τσιγάρα τόσο για τον ίδιο όσο και για τη μητέρα του. Το τελευταίο διάστημα όμως έπαιρνε μόνο για εκείνον .

Όταν τον ρωτούσαν για την υγεία της 82χρονης εκείνος έλεγε πως είναι καλά αλλά τα κινητικά της προβλήματα δεν της επιτρέπουν να βγαίνει έξω, όταν μία γειτόνισσα το απόγευμα της Πέμπτης του είπε πως θα την επισκεφθεί την επόμενη ημέρα στο σπίτι για να τη δει, εκείνος πήρε πρωί-πρωί την Παρασκευή ταξί, πήγε στην Καστοριά, πέρασε σχεδόν ένα δίωρο σε καφετέρια κοντά στο αστυνομικό μέγαρο, όπου ήπιε καφέ και έφαγε πρωινό και στη συνέχεια πήγε στην αστυνομία και δήλωσε την εξαφάνιση της, όταν μία γειτόνισσα του είπε πως θα περάσει από το σπίτι για να τη δει.

«Τους γνωρίζουμε, χωριανοί είναι, ήσυχοι άνθρωποι, δεν την βλέπαμε εμείς, ο γιος της μια χαρά παιδί ήταν κάθε μέρα εδώ ήταν έλεγε ότι την πονούν τα πόδια της...», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στον ΑΝΤ1.

«Πριν τη βλέπαμε κάθε μέρα. Τελευταία είχε κινητικά προβλήματα και δεν την βλέπαμε....δεν είχε δείξει κάτι για να υποπτευθούμε δεν είχε αλλάξει συμπεριφορά....και από το δήμο τη βοήθεια που πήγαινε ήταν αυτός όλο στην πόρτα, δεν έβγαινε εκείνη έξω, δεν ήταν ότι έβγαινε συνέχεια έξω και έλειψε....δεν πήγε κανενός η ιδέα ότι λείπει και εξαφανίστηκε....μάθαμε από την αστυνομία ότι την ψάχνουν», είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Δημήτρης Δούκας.

Οι Αρχές ερευνώντας την περιοχή εντόπισαν το κρανίο και οστά κοντά στο σπίτι του 46χρονο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν και κάποια προσωπικά αντικείμενα της ηλικιωμένης.

Προς το παρόν ο 46χρονος, ο οποίος δεν εργαζόταν και ζούσε με τη σύνταξη που έπαιρνε η 82χρονη, δεν έχει πει τίποτα στους αστυνομικούς για το τι συνέβη τελικά με τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε θαμμένη κοντά σε γήπεδο της περιοχής.

Ο 46χρονος κρατείται στην ασφάλεια Καστοριάς και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.