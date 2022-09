Δωδεκανήσα

Επιτέθηκε με τσουγκράνα και τραυμάτισε σκύλο

Απίστευτη βιαιότητα κατά του ζώου από άνδρα ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Στα «μαλακά» έπεσε από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων, 45χρονος που κατηγορούταν ότι επιτέθηκε με τσουγκράνα και τραυμάτισε σκύλο!

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που άσκησε ο 45χρονος κατά της απόφασης που έλαβε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου τον Ιούλιο του 2017, με την οποία και είχε καταδικαστεί και μάλιστα ερήμην.

Συγκεκριμένα, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 16 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5000 ευρώ με τριετή αναστολή στον 45χρονο για το αδίκημα της κακοποίησης ζώου. Την ποινή αυτή κατάφερε να μειώσει ο 45χρονος κατά πολύ χθες, αφού το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων, κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Στέλιου Αλεξανδρή, αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 45χρονος, φέρεται ότι στα μέσα Ιουλίου 2015 με πρόθεση κακοποίησε ένα ημίαιμο θηλυκό σκύλο. Ειδικότερα, ο 45χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με γεωργικό εργαλείο και συγκεκριμένα τσουγκράνα στο ζώο και του προκάλεσε τρία τραύματα περίπου τριών εκατοστών στο ύψος των πρώτων οσφυϊκών σπονδύλων του ζώου.

Πηγή: dimokratiki.gr

