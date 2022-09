Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε 8χρονη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 55χρονος

Τι υποστήριξε στην απολογία του για το περιστατικό.



Στη Θεσσαλονίκη ένας 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του για ασέλγεια σε βάρος 8χρονης την ώρα που η μικρή έπαιζε κρυφτό. Ενώ της μιλούσε – σύμφωνα με τη δικογραφία – προχώρησε σε γενετήσια πράξη εναντίον της.

Όπως αναφέρει η δικογραφία, η 8χρονη έπαιζε το απόγευμα της Τρίτης (20.09.2022) με την παρέα της κρυφτό, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης μπροστά από το σπίτι του 55χρονου, όταν εκείνος την κάλεσε κοντά του, με το πρόσχημα να την βοηθήσει να κρυφτεί. Στη συνέχεια, κι ενώ της μιλούσε – πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία – προέβη σε ασελγή πράξη εναντίον της.

Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε το περιστατικό στους γονείς της, οι οποίοι, με τη σειρά τους, απευθύνθηκαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛΑΣ κι ακολούθησε η σύλληψη του 55χρονου.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, αρνήθηκε τη σε βάρος του αποδιδόμενη πράξη (γενετήσια πράξη σε βάρος ανήλικου κάτω των 12 ετών), τονίζοντας ότι γνώριζε τη μικρή, καθώς έπαιζε κατ’ επανάληψη στη γειτονιά του και ουδέποτε κατά το παρελθόν προέβη σε ανάλογη ενέργεια.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα, ο 55χρονος αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής.

