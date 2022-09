Κυκλάδες

Ίος: Μποξέρ ξυλοκόπησε τουρίστες σε μπαρ

Στην Αθήνα μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο ένας από τους δύο τουρίστες Η επεισοδιακή καταδίωξη με το σκάφος.

Ένα περιστατικό βίας συνέβη στην Ίο όταν ένας θερμόαιμος μποξέρ, έσπασε στο ξύλο δύο Αυστραλούς τουρίστες.

Πιο συγκεκριμένα, ο αθλητής του μάι τάι, έστειλε στο νοσοκομείο τους δύο τουρίστες, γιατί εκνευρίστηκε, όταν ο ένας από τους δύο, τον ακούμπησε κατά λάθος με το χερι του.

Ο ένας από τους τραυματίες, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα καθώς είχε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο επιτιθέμενος Ελληνοαυστραλός αθλητής, προσπάθησε να διαφύγει μετά την επίθεση όμως οι Αρχές τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα.

Λεπτομέρειες από το περιστατικό αποκαλύπτει το protothema.gr ενώ στο διαβιβαστικό της υπόθεσης αναφέρονται τα εξής:

«Στις 3:35 ώρα 23ης Σεπτεμβρίου 2022, ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας από το κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, για επεισόδιο μεταξύ θαμώνων σε κατάστημα μπαρ στη χώρα της Ίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων υπηκόων Αυστραλίας. Άμεσα μεταβήκαμε στο σημείο όπου βρισκόταν σταθμός ΕΚΑΒ και παραλάμβανε τους δύο παθόντες Αυστραλούς υπηκόους ηλικίας 30 ετών. Μας δήλωσαν προφορικά ότι ενώ διασκέδαζαν εντός του ανωτέρω καταστήματος μπαρ άντρας άγνωστος στους ίδιους, τους επιτέθηκε αναίτια γρονθοκοπώντας τους στο κεφάλι και στο σώμα και χτυπώντας τους με κλωτσιές ενώ βρίσκονταν στο έδαφος. Θαμώνες του καταστήματος ενημέρωσαν για το επεισόδιο, το οποίο έληξε προ της αφίξεως μας και μας περιέγραψαν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του δράστη. Ήταν άντρας ψηλός, μελαμψός, άγνωστης καταγωγής, που φορούσε λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι, ενώ όρισαν ως παθόντες τους δύο Αυστραλούς. Ανέφερε επίσης ότι ο δράστης γνωρίζουν ότι πιθανόν διαμένει σε ξενοδοχείο με μεγάλη παρέα ομοεθνών του. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μας παρέδωσε βίντεοληπτικό υλικό στο οποίο αποτυπώνεται το συμβάν».

Η αποδραση με σκάφος

Οι αστυνομικοί, με οδηγό την περιγραφή των αυτοπτών μαρτύρων και των θυμάτων, για τον θηριώδη μποξέρ, ξεκίνησαν να «χτενίζουν» την Ίο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο διαβιβαστικό «άμεσα ενεργήσαμε αναζητήσεις του δράση στην ευρύτερη περιοχή της Ίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ανώτερω ξενοδοχείο, που πιθανόν διέμενε. Οι αναζητήσεις μας συνεχίστηκαν αδιάλειπτα καθόσον ενημερώθηκαμε από την υπεύθυνη του ξενοδοχείου, ότι επρόκειτο να αναχωρήσουν μαζικά από το ξενοδοχείο ως τις 10:00 σήμερον. Παραμείναμε διακριτικά έξωθεν του ξενοδοχείου ως και την 10:00 ώρα και πέραν διατεταγμένου ωραρίου, όταν περιήλθε πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο δράστης, είχε αποχωρήσει προ ολίγου απ’ το ξενοδοχείο με προορισμό τον λιμένα της Ίου και με σκοπό να αναχωρήσει από το νησί με ιδιωτικό σκάφος. Σπεύσαμε στον λιμένα της Ίου και τον εντοπίσαμε έξωθεν του ξενοδοχείου καθισμένο και κρυμμένο, από κοινού με φίλο του ομοεθνή του. Στην θέα των αστυνομικών έτρεξε αντίθετη κατεύθυνση, τον ακολουθήσαμε και λίγα μέτρα αργότερα τον συλλάβαμε. Οδηγήθηκε στο οικείο Τμήμα, ενώ ο πρώτος παθών διακομισθη με ελικόπτερο σε κλινική στην Αθήνα για περαιτέρω ιατρική εκτίμηση, καθότι φέρει τραύματα στο κεφάλι. Ο δράστης μετά την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών στην εισαγγελία πρωτοδικών Νάξου».

Μετά τη μεταγωγή του στον Εισαγγελέα Νάξου ο μποξέρ πήρε προθεσμια να απολογηθεί ενώ αυτό που αξίζει να σημειωθεί ειναι πως χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών παγιδευτηκε στο νησί και δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την κινηματογραφική απόδραση με το σκάφος. Επίσης, επισημαίνεται πως ενώ περυσι σημειώθηκαν τρια θανατηφόρα συμβάντα, φέτος στο νησί της Ίου ήταν μηδενικά. Οι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες αστυνομικών που βρίσκονταν επι ποδός και περιπολούσαν, επενέβαιναν αποτελεσματικά αποτρέποντας ανάλογα συμβάντα.

