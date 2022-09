Ευρυτανία

Ευρυτανία: Αγωνία για την 48χρονη αγνοούμενη – “Χτενίζουν” την περιοχή (εικόνες)

Άκαρες μέχρι στιγμής οι έρευνες. Δύτες του Λιμενικού θα πέσουν και σήμερα στην λίμνη Κρεμαστών.



Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι αργά το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στην Λίμνη Κρεμαστών για την 48χρονη αγνοούμενη χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Οι βατραχάνθρωποι του Λιμενικού βούτηξαν στα σημεία που το τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ «Sonar Έμιλυ» του Ερυθρού Σταυρού, είχε εντοπίσει κάποιο εύρημα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος της 48χρονης.

Παράλληλα άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία "χτένισαν" όλη τη λίμνη και τις όχθες περιμετρικά. Και από αυτή την έρευνα δεν προέκυψε κάποιο εύρημα.

Σήμερα οι έρευνες θα συνεχιστούν με τους δύτες του Λιμενικού να ψάχνουν νέα σημεία που θα τους υποδείξουν οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη της έρευνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο βαθμός δυσκολίας των ερευνών είναι πολύ μεγάλος, αφού ο βυθός είναι θολός, ενώ υπάρχουν και πολλά υλικά, κλαδιά και φερτές ύλες, που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την επιχείρηση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 48χρονη σύζυγος και μητέρα αγνοείται από το μεσημέρι της Πέμπτης. Δύο μέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα σκηνικό έντασης στο σπίτι της με τον σύζυγό της, καθώς η ίδια πήγε στο νοσοκομείο του Καρπενησίου και δήλωσε πως έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο σύζυγός της συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, έγινε το δικαστήριο με προσωρινή απόφαση περιοριστικών μέτρων.

Ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του με την εξαφάνιση της συζύγου του. Σημειώνεται πως το ζευγάρι φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές, με αφορμή κάποια περιουσία.

Η αστυνομία βρήκε σημείωμα μέσα στο αυτοκίνητο της 48χρονης που φέρεται να αφήνει οδηγίες στη μητέρα και τον σύζυγό της να φροντίζουν το παιδί της. Επίσης τους παρακαλούσε, σε περίπτωση που τη βρουν βαριά τραυματισμένη να της κάνουν ευθανασία.

