Λάρισα: “θα σε σκοτώσω τώρα” απείλησε τη σύζυγό του και την ξυλοκόπησε

Τι κατέθεσε η γυναίκα σχετικά με την κακοποίηση που δεχόταν από το 2018.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη αυτή τη φορά στη Λάρισα.

Πιο συκεριμένα, σε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με τριετή αναστολή και με τον όρο να φύγει άμεσα από το σπίτι και να μην πλησιάσει ξανά την οικογένεια του, καταδίκασε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο έναν 63χρονο Λαρισαίο.

Το συμβάν για το οποίο καταδικάστηκε ο 63χρονος, συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι τους στη Λάρισα. Όπως κατέθεσε η γυναίκα του κατηγορούμενου, ο σύζυγος της την κακοποιούσε από το 2018 και το συγκεκριμένο βράδυ που γύρισε στο σπίτι είπε ότι θα πάει στον εισαγγελέα να τον καταγγείλει.

«Δεν θα προλάβεις να πας στον Εισαγγελέα, θα σε σκοτώσω τώρα» είπε ο άνδρας στην γυναίκα του σύμφωνα με την ίδια και άρχισε να την χτυπάει με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο της το σώμα. Οι απειλές στη γυναίκα του δεν σταμάτησαν εκεί. «Εγώ και μέσα να πάω θα βγω και θα σας ξεκληρίσω όλους. Δεν έχεις ακούσει που γράφουν οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις ότι σκότωσε τη γυναίκα και τα παιδιά του;» ήταν οι απειλές του άνδρα προς τη γυναίκα του με την 35χρονη κόρη του να είναι μπροστά στο περιστατικό. Μάλιστα ο κατηγορούμενος σταμάτησε να χτυπάει τη μητέρα της όταν η ίδια μπήκε μπροστά του μαζί με τον αδελφό της.

Στην κατάθεση της, η 55χρονη είπε πως είναι 36 χρόνια παντρεμένη με τον σύζυγό της και σε ερώτηση της προέδρου πως τον ανέχονταν τόσα χρόνια, απάντησε πως τα προβλήματα άρχισαν από το 2018, όταν πέθανε ο πατέρας της. «όσο ζούσαν οι γονείς μου δεν τολμούσε να κάνει κάτι».

Η γυναίκα ολοκλήρωσε την κατάθεση της τονίζοντας πως επιθυμεί την φυλάκιση και μόνο του συζύγου της καθώς φοβάται για τη ζωή της.

Τη βίαια συμπεριφορά του πατέρα της επιβεβαίωσε και η κόρη του ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος κατέθεσε πως χτύπησε κατά λάθος τη γυναίκα του. «Δεν ήθελα να τη χτυπήσω. Πήγα να σηκωθώ, γλίστρησα και τη χτύπησα». Ο κατηγορούμενος πρόσθεσε πως οι «καβγάδες ξεκινάνε πάντα από τη γυναίκα μου» και πως «τρώω ξύλο και από πάνω». Ερωτηθείς από το δικαστήριο γιατί δεν φεύγει αφού η κατάσταση είναι τόσο άσχημη για τον ίδιο, ο κατηγορούμενος απάντησε πως η γυναίκα του δεν του δίνει κάποια χαρτιά που της ζητάει.

Με την ολοκλήρωση της απολογίας του κατηγορουμένου, το δικαστήριο κήρυξε την ενοχή του κατηγορουμένου επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 26 μηνών με τριετή αναστολή και με την προϋπόθεση να φύγει την ίδια μέρα από το σπίτι που κατοικεί, και ανήκει στην γυναίκα του, και να μην προσεγγίσει τις παθούσες σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Στην ανακοίνωση της ποινής αντέδρασε η γυναίκα του, φωνάζοντας προς το δικαστήριο, «δεν θα σταματήσει» για να έρθει η απάντηση της προέδρου, «αν δε σταματήσει θα κάνετε καταγγελία».

Για να απαντήσει η 55χρονη: «Θα προλάβω να κάνω καταγγελία;»

