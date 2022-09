Ιωάννινα

Ιωάννινα: Αίσιο τέλος για ζευγάρι στο φαράγγι του Βίκου

Το ζευγάρι έχασε τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να καλέσουν το 112 και να ζητήσουν τη βοήθεια των αρχών.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο Ισραηλινών τουριστών που πήγαν να εξερευνήσουν τη χαράδρα στο φαράγγι του Βίκου στο δήμο Ζαγορίου στα Ιωάννινα και εγκλωβίστηκαν εντός αυτής. Το ζευγάρι διασώθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική έπειτα από κοινή επιχείρηση με την ΕΜΑΚ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (28/9).

«Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δυο περιπατητές, λόγω αποπροσανατολισμού τους στο φαράγγι του Βίκου, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η πυροσβεστική.

Οι δύο τουρίστες από το Ισραήλ πήγαν στην περιοχή το πρωί της Τρίτης (27/9) με σκοπό να διασχίσουν το φαράγγι του Βίκου. Ωστόσο, έχασαν τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να καλέσουν το 112 και να ζητήσουν τη βοήθεια των αρχών.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ κι αφού τους εντόπισαν έστησαν την επιχείρηση διάσωσης.

