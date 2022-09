Σέρρες

Σέρρες: Βρέθηκαν οι δράστες της “χρυσής” διάρρηξης

Είχαν «σηκώσει» το χρηματοκιβώτιο οι δράστες της διάρρηξης.

Εξιχνιάστηκε η κλοπή χρηματοκιβωτίου από τοπικό οργανισμό, στην Ηράκλεια Σερρών, πέρσι τον Μάιο, με «λεία» άνω των 60.000 ευρώ. Ως εκ των δραστών ταυτοποιήθηκε ένας 38χρονος (Έλληνας), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών για τον εντοπισμό των συνεργών του αλλά και τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δράστες, αφού διέρρηξαν τις εγκαταστάσεις του οργανισμού, εξουδετερώνοντας, παράλληλα, το σύστημα συναγερμού που διέθετε, αφαίρεσαν -στη συνέχεια- το χρηματοκιβώτιο το οποίο περιείχε 61.258 ευρώ, όπως επίσης άλλα 700 ευρώ από συρτάρι γραφείου.

Το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκε το επόμενο 24ωρο παραβιασμένο σε αγροτική περιοχή.

