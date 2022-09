Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 16χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από όχημα της ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό φινάλε για τον άτυχο νέο. Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς του 16χρονου.

Τραγική κατάληξη ειχε η παράσυρση του ανήλικου ποδηλάτη στη Θεσσαλονίκη πριν από μια εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 16χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε την περασμένη Πέμπτη, 22/9/22 από υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας, ενώ έκανε ποδήλατο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δενδροποτάμου, στους Αμπελόκηπους.

Ο 16χρονος έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»,όμως τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Οι γονείς επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δωρεά των οργάνων του.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα είχε παρασυρθεί από όχημα ένας 13χρονος, στο Πανόραμα και μία 15χρονη στη Σταυρούπολη, με τον 13χρονο να είναι καλά πλέον στην υγεία του μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ του Παπαγεωργίου και στη συνέχεια σε απλή κλίνη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Σκότωσε την γυναίκα του και το μωρό τους και αυτοκτόνησε

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Στην Ευρώπη έχουμε κρατικοποιήσεις, εδώ έχουμε μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας

Βασιλιάς Κάρολος: Το πορτραίτο του στα νέα νομίσματα (εικόνες)