Χανιά

Κρήτη: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγυιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στις φυλακές της Αγυιάς των Χανίων εξαιτίας θανάτου ενός κρατούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν σήμερα όταν ένας 53χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν κάποια βοήθεια καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο 53χρονος είχε καταδικαστεί για κλοπές και εξέτιε την ποινή του στις φυλακές των Χανίων.

Ήδη έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του 53χρονου.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Της είχε πει ότι θα την πνίξει

Ανατροπή: Πήρε την επιμέλεια των παιδιών του πατέρας που δικαζόταν για αρπαγή

Σταμάτης Κόκοτας: Πότε θα γίνει η κηδεία του