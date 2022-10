Κιλκίς

Κιλκίς - Τροχαίο: Νεκρή σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων

Τραγικός θάνατος για μια 67χρονη μετά από τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Πετριτσίου.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 67χρονη γυναίκα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Πετριτσίου, στο ύψος Μεταλλικού Κιλκίς.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά μετά τις 3.30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας που οδηγούσε το ένα από τα δύο οχήματα. Ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναικά από ΙΧΕ όχημα, με τη χρήση διασωστικής σειράς, συνεπεία τροχαίου ατύχηματος στο 10 χλμ Ε.Ο. Κιλκίς- Ροδοπόλεως στο ύψος Μεταλλικού Κιλκίς. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 1, 2022

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε ένας 37χρονος. Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής εάν έχει τραυματιστεί.

Προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η τοπική αστυνομία.

Πηγή: voria.gr

