Χαλκιδική: Beach bar κάηκε ολοσχερώς (εικόνες)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε beach bar στην Σιθωνία Χαλκιδικής.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα beach bar στην περιοχή της Ροδιάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Το beach bar που τυλίχθηκε στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Για την κατάσβεσή του επιχείρησαν 18 άνδρες της Πυροσβεστικής με 9 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορρίες, στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμε και η Ομάδα Πυροπροστασίας Εθελοντών Αγίου Νικολάου «Ίταμος» με δύο οχήματα τύπου 4Χ4 και επτά εθελοντές.





