Φωκίδα: κατέρρευσε στοά στα μεταλλεία - επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σε κατάσταση συναγερμού οι αρχές καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο.

Συναγερμός σήμανε στη Φωκίδα καθώς κατέρρευσε στοά σε μεταλλεία της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, επιχείρηση έχει στηθεί από το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για εγκλωβισμένο άτομο σε στοά των Μεταλλείων Βωξίτη στο δρόμο Λαμίας - Άμφισσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, το άτομο είναι χειριστής μηχανήματος και εγκλωβίστηκε μετά από αποκόλληση βράχου και πτώση του στο μηχάνημα, σε στοά στο ύψος του 52ου χλμ στη Βάργιανη

Έχουν σπεύσει για βοήθεια πυροσβέστες από την 7η ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας και του Κλιμακίου Πολυδρόσου.

