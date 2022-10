Εύβοια

Εύβοια: αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα (εικόνες)

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, σε δύσβατη περιοχή.



Νεκρός ανασύρθηκε από χαράδρα 70 μέτρων κοντά στο Μακρυχώρι, στην Εύβοια, ο 46 χρονος βοσκός από τα Μανίκια, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 3 Οκτωβρίου και τον αναζητούσαν όλοι οι συγχωριανοί του από τα Μανίκια.

Το άψυχο σώμα του κτηνοτρόφου εντόπισαν άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής Κύμης, αστυνομικών με drone που είχε θερμική κάμερα. H ανάσυρση του άτυχου βοσκού έγινε με τη συνδρομή και εθελοντών διασωστών της ΕΣΔΔΕ.

Το πρωί της Δευτέρας ο κτηνοτρόφος είχε πάει να φροντίσει τα ζώα του και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής ενώ κλειστό φαινόταν και το κινητό του τηλέφωνο.

Δυστυχώς μετά από δυο μέρες αναζητήσεων οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ο 46χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη χαράδρα ανάμεσα στα χωριά Μακρυχώρι και Μανίκια.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε και ανασύρθηκε άνδρας από δύσβατο σημείο στην περιοχή Μακρυχώρι Ευβοίας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με ομάδα ΣμηΕΑ και διασωστικό σκύλο της 7ης ΕΜΑΚ.

