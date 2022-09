Εύβοια

Εύβοια: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στην Κύμη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο που σημειώθηκε στην Κύμη κατέγραψαν οι κάτοικοι της περιοχής.

Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο παρατήρησαν χθες οι κάτοικοι της Κύμης στην Εύβοια καθώς υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνιση του ανοικτά της περιοχής.

Το φαινόμενο εμφανίστηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και το βίντεο καταγράφηκε από ψηλά, με τους κατοίκους της περιοχής να μένουν έκπληκτοι.

Οι υδροστρόβιλοι αποτελούν συχνό φαινόμενο τόσο στην Εύβοια όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνα ταξιτζή (βίντεο)

Ηλιούπολη: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία σε σχολείο

Μαλεσίνα: Βρήκε νεκρό τον 23χρονο γιο του στο κρεβάτι