Κοζάνη: ανήλικοι έστησαν καρτέρι σε συνομήλικό τους

Οι δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν τον νεαρό καθώς είχαν.... προσωπικές διαφορές.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη στην Κοζάνη.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ ανηλίκων, στην οδό Ιωνίας, στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, δύο ανήλικοι Αλβανικής καταγωγής, περίπου 17ετών, έστησαν καρτέρι σε συνομήλικό τους ελληνικής καταγωγής, προκειμένου να λύσουν τις “διαφορές” τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δυο 17χρονοι επιτέθηκαν στον συνομήλικό τους, την ώρα που το παιδί είχε τελειώσει την προπόνησή και φαίνεται να τον χτύπησαν με μπουνιές στο κεφάλι/

Οι ανήλικοι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ εκείνη την ώρα στο σημείο βρέθηκε διερχόμενος αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και αφού είδε το περιστατικό, παρενέβει και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.

Πηγή: KOZANILIFE.GR

