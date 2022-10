Κοζάνη

Κοζάνη - Σέρβια: Φωτιά στο Δημαρχείο (εικόνες)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την νύχτα στο ιστορικό κτήριο του Δημαρχείου Σερβίων.

«Συναγερμός» σήμανε στα Σέρβια Κοζάνης τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο ιστορικό κτήριο του δημαρχείου.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επί τόπου για το έργο της κατάσβεσης έσπευσαν 29 πυροσβέστες, με 9 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Μετά από περίπου 4 ώρες, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, πρόλαβε όμως να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Ανυπολόγιστες φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πως είναι οι ζημιές στο Δημαρχείο Σερβίων.

Η μεγάλη φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά την οροφή του κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο τμήμα αρχείου στο γραφείο του δημάρχου Χρήστου Ελευθερίου, ενώ σημαντική είναι η καταστροφή που έχουν υποστεί πολύτιμα τουρκικά φιρμάνια και αρχεία.

Ωστόσο, ευτυχώς, φαίνεται πως δεν υπάρχει ζημιά στο χώρο του ληξιαρχείου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ζητά από τη δημοτική αρχή να προχωρήσει σε άμεση καταγραφή των αντικειμένων αξίας και των εγγράφων που υπήρχαν στο χώρο.

Επίσης ήδη έχει ξεκινήσει το έργο του προανακριτικού τμήματος της Π.Υ. Κοζάνης, με το πιθανότερο σενάριο να θέλει τη φωτιά να ξεκινά από το χώρο του κεντρικού server του Δήμου Σερβίων, ίσως από βραχυκύκλωμα (υπάρχουν μαρτυρίες πως αντιδήμαρχος με ένα ακόμη άτομο εισήλθαν στο χώρο έπειτα από έντονη μυρωδιά καμένου, ώστε να δουν τι συνέβη), με το τελικό πόρισμα (θα διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο), φυσικά, για τα αίτια της φωτιάς να αναμένεται σε αρκετές εβδομάδες από σήμερα.

Ήδη εκφράζεται η αγωνία για την επόμενη μέρα και τη λειτουργία του Δήμου Σερβίων, καθώς και των υπηρεσιών που στεγάζονται στο δημαρχείο, καθώς θα πρέπει να βρεθούν άμεσα διαθέσιμοι χώροι.

Πηγή: Kozanimedia.gr

