Οικονομία

Καύσιμα: το πετρέλαιο κίνησης έγινε πιο ακριβό από την βενζίνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις του Γιώργου Ασμάτογλου για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην αγορά, μετά από την κατάργηση της επιδότησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε ήδη σε αρκετά πρατήρια εκείνη της αμόλυβδης, μετά από την ολοκλήρωση του μέτρου της επιδότησης της τιμής του πετρελαίου κατά 0,15 ευρώ στην τιμή της αντλίας.

Ενδεικτική είναι η φωτογραφία από πίνακα τιμών πρατηρίου που παρουσίασε η εκπομπή «Στούντιο με θέα».

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, επεσήμανε πως η διακοπή ισχύος του μέτρου της επιδότησης θα έχει μια σειρά αλυσιδωτών επιπτώσεων για πολίτες και επιχειρήσεις, αναφέροντας παραδείγματα για την εκτόξευση του κόστους για ταξί και φορτηγά.

Όπως εκτίμησε, είναι πιθανόν επαγγελματίες οδηγοί να αρνηθούν να εκτελέσουν δρομολόγια, καθώς αυτά καθίστανται ασύμφορα, με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να κινείται γύρω στα 1,9 ευρώ ανά λίτρα και καθώς ουδείς μπορεί αν προβλέψει αν και πόσο πολύ μπορεί αυτή να αυξηθεί στο μέλλον.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Κοζάνη - Σέρβια: Φωτιά στο Δημαρχείο (εικόνες)

Σημεία για δωρεάν rapid test την Κυριακή