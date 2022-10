Πολιτική

Ουκρανία: Η Γερμανία στέλνει IRIS-T στο Κίεβο

Το Βερολίνο εξοπλίζει τον ουκρανικό στρατό με το προηγμένο σύστημα IRIS-T, το οποίο ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Γερμανία θα στείλει το πρώτο από τα τέσσερα προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα IRIS-T στην Ουκρανία τις προσεχείς ημέρες για να την βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιθέσεων των drone, δήλωσε η γερμανίδα υπουργός Αμυνας Κριστίν Λάμπρεχτ κατά την διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψής της στην Οδησσό.

Την ώρα που ηχούσαν οι σειρήνες επάνω από το λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, η Κριστίν Λάμπρεχτ είχε συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό της Ολέξιι Ρέζνικοφ σε υπόγειο καταφύγιο.

«Σε λίγες ημέρες θα στείλουμε το υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα IRIS-T. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την άμυνα κατά των drone», είπε.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ουκρανία δέχεται πληθώρα επιθέσεων από καμικάζι drone ιρανικής κατασκευής, με κόστος ανθρώπινες ζωές και καταστροφές υποδομών. Για τα σχέδια του Βερολίνου να στείλει το σύστημα IRIS-T στην Ουκρανία είχε γίνει αρχικά λόγος τον Μάιο.

Το IRIS-T, σύστημα εδάφους - αέρος, κοστίζει 150 εκατομμύρια ευρώ και κατατάσσεται μεταξύ των πλέον προηγμένων στον κόσμο. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι εξοπλισμένες με το IRIS-T.

Προηγουμένως, κατά την επίσκεψή της στην Μολδαβία, η Κριστίν Λάμπρεχτ δήλωσε κατά την συνάντησή με τον μολδαβό ομόλογό της Ανατόλιε Νοσάτιι ότι οι απειλές της Ρωσίας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων δεν πρέπει να αποτρέψει τις δυτικές χώρες από το να συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να παραλύσουν», είπε.

Η Γερμανία δέχεται πιέσεις να εντείνει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία και με την αποστολή επιθετικών όπλων, όπως σύγχρονα άρματα μάχης τα οποία έχει ανάγκη το Κίεβο για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις. Το Βερολίνο επιμένει ότι τέτοιες κινήσεις «θα κλιμακώσουν την κατάσταση« και επισημαίνει ότι καμία άλλη χώρα δεν έχει μέχρι στιγμής στείλει στην Ουκρανία πιο σύγχρονα τανκς από εκείνα που διέθεταν στο στοκ τους οι χώρες που ανήκαν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας.

