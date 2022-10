Πόλεμος στην Ουκρανία - Καντίροφ σε Πούτιν: “Χρησιμοποίησε πυρηνικά όπλα”

Κόσμος

Ο Τσετσένος ηγέτης επικρίνει τους Ρώσους στρατηγούς και ζητά από τον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα μικρής ισχύος.



Ο Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτης της Τσετσενίας και σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μικρής ισχύος πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, μετά τις νέες ήττες που υπέστη στο πεδίο της μάχης.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία επικρίνει τους Ρώσους διοικητές επειδή εγκατέλειψαν την πόλη Λιμάν στην ανατολική Ουκρανία, ο Καντίροφ γράφει:

"Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, μέχρι την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις μεθοριακές περιοχές και τη χρήση μικρής ισχύος πυρηνικών όπλων".

Νωρίτερα η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατεύματά της αποσύρθηκαν από την πόλη Λιμάν στην ανατολική Ουκρανία προκειμένου να αποφύγουν να περικυκλωθούν από τον ουκρανικό στρατό.

"Υπό την απειλή να βρεθούν περικυκλωμένα, τα συμμαχικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πόλη Κράσνι Λιμάν σε πιο πλεονεκτικές θέσεις", ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιώντας το ρωσικό όνομα της πόλης.

