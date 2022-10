Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός νεαρός σε αμαξίδιο μετά από πτώση στον Θερμαϊκό

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνούν ακόμη οι αρχές για τον θάνατο του 34χρονου άνδρα.

Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου 34χρονου, ο οποίος βρέθηκε με το αναπηρικό του αμαξίδιο στα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, ερευνά το Λιμενικό Σώμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε - σύμφωνα με ανακοίνωση - τις πρώτες πρωινές και άμεσα στο σημείο έσπευσαν περιπολικό και σκάφος του Λιμενικού, το πλήρωμα του οποίου ανέσυρε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

