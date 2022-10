Φθιώτιδα

Εκτροχιασμός τρένου στο Λιανοκλάδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τοπική αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο Τιθορέα – Λιανοκλάδι.

(εικόνα αρχείου)

Λίγο πριν τις 11 το πρωί της Δευτέρας, εκτροχιάστηκε τοπική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Τιθορέα – Λιανοκλάδι.

Πιο συγκεκριμένα, για άγνωστους λόγους την ώρα που έφτανε στο σταθμό Λιανοκλαδίου η αμαξοστοιχία έφυγε από τις ράγες.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξέφυγε από τις ράγες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιανοκλαδίου η τοπική αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία, που μετέφερε τρεις επιβάτες, εκτελεί μόνο τοπικά δρομολόγια, και με πολύ μικρή ταχύτητα ακινητοποιήθηκε. Συνεργεία του ΟΣΕ βρίσκονται εκεί για να την επαναφέρουν στις ράγες.

Η κυκλοφορία των τρένων γίνεται κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Το “Πρωινό”: Ο Γιώργος Λιάγκας καλωσορίζει τη Μαρία Κορινθίου (βίντεο)

Δίκη Χρυσής Αυγής: ολοκληρώνει η Μάγδα Φύσσα την κατάθεσή της

Μετρό Πειραιά: Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια - Ξεκινούν τα δρομολόγια