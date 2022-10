Ημαθία

Φωτιά σε σπίτι στην Ημαθία: άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος στο σπίτι του, αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Τραγωδία συνέβη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι, όπου εντοπίστηκε ένας άνδρας απανθρακωμένος.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο συνοικισμό του Αγίου Γεωργίου Αλεξάνδρειας, για φωτιά σε οικεία. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, όμως για τον άτυχο 66χρονο ήταν ήδη αργά.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διώροφη οικία, στη συμβολή των οδών Κούγκα και Καρατάσου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες από το emvolos.gr, η φωτιά ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο του θύματος και εξαπλώθηκε ταχύτατα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς οικογένειας εξήλθαν του σπιτιού σώα.

Ο άτυχος άνδρας, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, παραλήφθηκε απανθρακωμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 198 σημεία

Κατολισθήσεις στη Βενεζουέλα: Νεκροί, αγνοούμενοι και ανυπολόγιστες ζημιές (εικόνες)