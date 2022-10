Λάρισα

Λάρισα: Ζήτησε από τον σύντροφό της να χωρίσουν και την απήγαγε

Ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ του ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του, για αρπαγή. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.



Κατηγορούμενος για το, κακουργηματικού χαρακτήρα, αδίκημα της αρπαγής απολογείται σήμερα ενώπιον του Ανακριτή ένας 33χρονος στην Λάρισα, που φαίνεται να έχασε τον έλεγχο των πράξεών του όταν η 41χρονη πρώην σύντροφός του, του ζήτησε να χωρίσουν.



Ο 33χρονος σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, προχθές στις 5 τα ξημερώματα με το αυτοκίνητό του, έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο της 41χρονης , την ώρα που εκείνη πήγαινε στην εργασία της.

Με χρήση βίας και παρά τη θέλησή της, την ανάγκασε να επιβιβασθεί στο αυτοκίνητό του όπου και τη μετέφερε σε άγνωστη τοποθεσία κοντά σε χωριό του Δήμου Τεμπών, ενώ την επέστρεψε στη Λάρισα όπου και την άφησε ελεύθερη τελικά, μετά από ώρες.

Ο 33χρονος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα, μετά από καβγά με τον 39χρονο αδελφό της 41χρονης και παραμένει κρατούμενος προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή, καθώς από τον Εισαγγελέα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του, για αρπαγή.

Ο 33χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία πως χρησιμοποίησε βία, ενώ ισχυρίζεται πως δεν άρπαξε την πρώην σύντροφό του, αλλά πως εκείνη με τη θέλησή της τον ακολούθησε στο αυτοκίνητό του.

