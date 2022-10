Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί στο ΑΠΘ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Είχαν πυροβολήσει νεαρό μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Ιούλιο.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες του πυροβολισμού κατά 23χρονου, τον περασμένο Ιούλιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι, Έλληνες 28 και 34 ετών, φέρονται να πυροβόλησαν τον νεαρό στα πόδια, τραυματίζοντάς τον.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, συνεργεία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, εντός του Α.Π.Θ., ένας εκ των δύο δραστών πυροβόλησε στα κάτω άκρα τον 23χρονο.

Η αξιοποίηση του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού σε συνδυασμό με την επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στην εξιχνίαση περίπτωσης απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 23χρονου ημεδαπού.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί ηλικίας 28 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 11-07-2022, ο 28χρονος πλησίασε με ομάδα περίπου 15 ατόμων τον 23χρονο που βρίσκονταν εντός του Α.Π.Θ. και τον πυροβόλησε στα κάτω άκρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο 34χρονος συνεργός του, λίγο νωρίτερα είχε εντοπίσει τον παθόντα και τον υπέδειξε στον ένοπλο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».





